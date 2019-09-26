Неизвестные испортили освещение на сцене фонтанной площади

На центральной сцене Динского района на фонтанной площади проводится множество концертов и мероприятий. Раньше был один минус — не было ее освещения.

Перед 1 мая в этом году администрация Динского сельского поселения установила лампы на сцене для лучшего света в темное время, ведь зачастую концерты проводятся именно вечером.

Буквально через месяц специальные лампочки из патронов начали пропадать. Началось все с нескольких штук. Их постоянно заменяли, никто не поднимал тревогу. Но сейчас уже дошло до того, что по обе стороны украли лампочки по высоте с человеческий рост. Те, которые не получилось выкрутить — разбили.

Кроме того, периодически воруют флаги, которые висят вдоль улицы Красной. Недавно неизвестные испортили топиарную фигуру сердце, которая установлена в центральном парке, кроме того, как уже писала «РВС», на новой детской площадке было частично испорчено мягкое покрытие и сломан тренажер.

Сейчас ведутся работы по созданию дорожек из декоративной гальки к топиарным фигурам. Пока они не закончены, но уже ночью с 25 на 26 сентября неизвестные попытались украсть насыпные камни.

Администрация поселения просит жителей и гостей райцентра более бережно относиться к имуществу, ведь все это делается для людей. И деньги, которые могли бы пойти на облагораживание станицы, придется тратить на ремонт того, что было испорчено.