Неизвестные изуродовали фасад музея ночью

В Динском музее в ночь на 21 августа неизвестные испортили стенд с афишей.

Как рассказали журналисту «РВС» сотрудники учреждения, хулиганы поломали пластик, который защищал расписание выставок от осадков.

«Если бы это были просто вандалы, то они бы все разбили, но не стали забирать с собой самый большой кусок пластика. Он был прикручен, поэтому злоумышленникам пришлось его отбивать.

Сам лист с афишей неизвестные бросили за ограждение. Крыльцо и ступени усыпаны осколками пластика.

Утром, когда все пришли на работу, даже заходить внутрь не хотелось – так было неприятно. Кому и зачем понадобилось сделать такую пакость?» – рассказали сотрудники музея.

Ближайшая от входа камера направлена в противоположную сторону. Удалось ли другому устройству видеофиксации запечатлеть происходящее, в данный момент выясняется.

Работники обратились в полицию, чтобы стражи закона нашли и наказали виновных.