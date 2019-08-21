Неизвестные изуродовали фасад музея ночью

Неизвестные изуродовали фасад музея ночью

Неизвестные изуродовали фасад музея ночью

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15 часов назад АфишаАфиша музеяГазета РВСДинскаяДинской музейДинской районМузейНовостиХулиганы

В Динском музее в ночь на 21 августа неизвестные испортили стенд с афишей.

Как рассказали журналисту «РВС» сотрудники учреждения, хулиганы поломали пластик, который защищал расписание выставок от осадков.

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«Если бы это были просто вандалы, то они бы все разбили, но не стали забирать с собой самый большой кусок пластика. Он был прикручен, поэтому злоумышленникам пришлось его отбивать.

Сам лист с афишей неизвестные бросили за ограждение. Крыльцо и ступени усыпаны осколками пластика.

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Утром, когда все пришли на работу, даже заходить внутрь не хотелось – так было неприятно. Кому и зачем понадобилось сделать такую пакость?» – рассказали сотрудники музея.

Ближайшая от входа камера направлена в противоположную сторону. Удалось ли другому устройству видеофиксации запечатлеть происходящее, в данный момент выясняется.

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Работники обратились в полицию, чтобы стражи закона нашли и наказали виновных.

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 12 часов назад

Видимо те же ублюдки, которые ошиваются в парке возле кинотеатра, через дорогу..Уже не раз эту тему обсуждали здесь.

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0
Для
Для 9 часов назад

Скоты.Найти их по камерам видеонаблюдения и показать обществу этих отморозков вонючих!!!!!!!!!

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Пелагея Никаноровна Шипшина
Пелагея Никаноровна Шипшина 2 часа назад

Ну что за твари...

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