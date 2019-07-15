Неизвестные насекомые заполонили дворы и забрались в дома динчан (видео)

В редакцию "РВС" стали массово обращаться жители Динского района. Виной всему нашествие незнакомых насекомых - жуки заполонили участки динчан. Некоторые говорят, что зараза залезла уже в дома.

Причина этого нашествия скрывается в полях рапса, которые в этом году убрали. Сначала в управлении сельского хозяйства думали, что это рапсовый клоп, но оказалось, что насекомое - слепень травяной. Они питаются только той культурой, где обитают, а пришли они с рапсовых полей. То есть ущерба хозяйству и вреда здоровью, как правило, не наносят. Сейчас эта культура была убрана, от чего слепни стали переселяться на участки жителей. Как сообщил "РВС" начальник управления сельского района Сергей Коробченко, уже была создана комиссия, которая занялась этим вопросом. Специалисты лично с Сергеем Коробченко выезжали на место и осматривали территорию, подвергшуюся напасти.





"Жителям нужно ждать, пока мы отсечем этих насекомых от территории района посредством опрыскивания своих сельхозугодий. Работы на данный момент ведутся по всем нормам СанПиНа. Они погибают от любых инсектицидных препаратов. Достаточно будет обычного дихлофоса, который продается в хозяйственных магазинах", - говорит Сергей Коробченко.

Справка

Слепни — семейство двукрылых из подотряда короткоусых. Многочисленны в лесной зоне, степях и пустынях, но обычно держатся по берегам рек и озёр, где развиваются личинки многих видов. В мировой фауне описано около 4400 видов, которые объединяют примерно в 200 родов. На территории стран СНГ около 200 видов.