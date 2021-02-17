Неизвестные ограбили 101-летнего ветерана. Сейчас он находится в больнице

Губернатор края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале 16 февраля сообщил о том, что в Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана войны. У Алексея Михайловича Терехова похитили все сбережения. Глава региона взял это дело под контроль. И распорядился совместно с муниципалитетом оказать помощь дедушке.

«Не укладывается в голове, как можно поднять руку на самое святое – на наших ветеранов», – прокомментировал Вениамин Кондратьев.

После происшествия один из добровольцев решил помочь дедушке. Узнал через неравнодушных людей адрес, приехал. В доме горел свет, но никто не открывал. Калитка была закрыта. Мужчина увидел, что на пороге кто-то лежит. Подумал, собака. Но потом присмотрелся и понял, что это человек. Тут же позвонил по номеру 112, объяснил ситуацию. Уже через 15 минут на место приехал участковый и бригада скорой помощи. Открыли калитку, подняли мужчину, им оказался ветеран, и занесли в дом. Приехали родственники. Дедушку осмотрели, предположили, что он получил сильное переохлаждение, и госпитализировали.

Вот так добро обычного постороннего человека принесло столько пользы. Ведь, не окажись его в тот момент около дома Алексея Михайловича, никто не знает, чем бы вся эта история закончилась.