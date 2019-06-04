Неизвестные пришли к динчанке проверять сантехнику

3 июня в Динской в квартире пенсионерки на улице Новой раздался звонок. Открыв дверь, женщина увидела перед собой двух молодых мужчин, документы они не предъявили, но заверили, что им очень необходимо проверить сантехнику. Пенсионерка сразу почувствовала что-то неладное, и пресекла попытки гостей попасть в квартиру. «У меня новая сантехника, так что проверять ее не надо», - заверила она им.

Настойчивые мужчины не остановились на этом, и начали рассказывать хозяйке о том, что их не столько интересует сантехника, сколько состояние воды. Неизвестные во всех красках описали пенсионерке какая некачественная вода течет из крана, и пить ее ни в коем случае нельзя, даже кипячение не поможет.

«Тогда я и поняла, скорей всего мне сейчас будут предлагать какой-то новомодный фильтр для воды, или еще какую платную услугу. Я их быстро выпроводила, но все же хотелось бы предостеречь народ — не стоит покупаться на такую недобросовестную рекламу. Даже хотела при них в «Водоканал» позвонить, и спросить неужели у нас такая вода некачественная? Вроде сколько лет пьем и не жалуемся», - подытожила женщина.

В «Водоканале» нам разъяснили, что их сотрудники занимаются либо проверкой задолженности, либо приборов учета у абонентов. Реализацию товара организация не осуществляет. Что касается качества воды. «Она соответствует всем требованиям СанПиН, которые предъявляются к питьевой воде. Есть программа производственного контроля, она утверждена Роспотребнадзором, согласована со всеми инстанциями, отбор проб производится строго по графику, все протоколы предоставляются в Роспотребнадзор», - пояснил специалист.

В «Водоканале» отметили — случается ,что абонент жалуется на качество воды, зачастую дело в состоянии труб, которые нужно менять. Тогда собственникам рекомендуется произвести замену внутренних разводящих водопроводных сетей. Управляющие компании в многоквартирных домах меняют их, в частных домах жители также должны об этом заботиться.