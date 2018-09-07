Некоторые динчане останутся без газа (список адресов)

Филиал № 1 АО "Газпром газораспределение Краснодар"планирует проведение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования и проверку на герметичность газопроводов.

Это делается для обеспечения безопасности на сетях газопотребления многоквартирных домов, в рамках исполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410.

Временные отключения планируются по нижеперечисленным адресам в установленные даты:

ул. Спортивная, 8, 07.09.2018 г.

ул. Кирова, 107, 10-11.09.2018 г.

ул. Кондратенко, 10, 13-14.09.2018 г.

ул. Пролетарская, 1а, 17-18.09.2018 г.

ул. Комсомольская, 102, 19.09.2018 г.

ул. Комсомольская, 114, 19.09.2018 г.

ул. Красная, 66, 19.09.2018 г.

ул. Красная, 122, 20.09.2018 г.

ул. Красная, 90, 24-25.09.2018 г.

ул. Красная,115, 26-27.09.2018 г.

ул. Красная,146а, 28.09.2018 г.

ул. Кубанская, 34, 28.09.2018 г.