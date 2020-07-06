Сорванная крыша, пожар, град и не только. Что еще случилось 5 июля?
5 июля на протяжении дня в соцсети "РВС" присылали фото градусников, которые показывали больше 40 градусов жары. Но позже в некоторых сельских поселениях хлынул ливень.
Причем ненастье разыгралось настолько, что, например, в Динской возле кладбища на здании магазина ритуальных услуг сорвало крышу.
На улице Комсомольской огромные лужи и повалило деревья, как и на Железнодорожной.
В комментариях под постом в инстаграме издания подписчики стали рассказывать об обстановке в их поселениях.
Так, по словам местной жительницы, в Агрономе был дождь, град, сильный ветер. Подписчица из Пластуновской сообщила, что их поселение ненастье обошло стороной. То же самое и в Новотитаровской – по рассказам местных, жители продолжали страдать от жары, чего не скажешь о Динском поселении.
"Залило двор, посрывало шифер на сарае, сломаны деревья молодых яблонь, в огороде помидоры и огурцы перемешались с землей. И нигде не было сообщений о том, что надвигается ураган", – написала Любовь.
"И у нас сорвало часть крыши, вода с потолка лилась, но сделали своими силами", – пишет о последствиях Кристина.
"На консервном упал тополь прямо на детскую площадку – ул. Тельмана/К. Цеткин", – сообщает Татьяна.
"В Динской на улице Железнодорожной снесло рекламный щит и много сломанных деревьев", – такой комментарий оставила Анастасия.
Напоминаем, что в любой экстренной ситуации можно звонить по телефонам:
- единой дежурно-диспетчерской службы: 112, 8(86162)6-12-01;
- о причинах отключения света можно узнать по телефону 88001001552;
- об отключении воды в Динской: МУП "Динкомтепло" 8(86162)5-82-42, 5-82-81, 6-40-85.
Вот еще видео очевидца. Снято по ул. Солнечной в Динской.
В районе консервного завода огромный старый тополь упал на детскую площадку. Обошлось без пострадавших по счастливейшей случайности.
"У меня ребенок катался на качели за минуту до этого. Деток было много на площадке. Теперь все убирают ветки на мусорку. Но как быть с деревом, не знаем", – рассказала нам читательница Кристина.
В Пластуновской взорвался генератор в частном доме.
"Это произошло у соседей. Был пожар. Пожарные ехали из Динской. Сгорел весь сарай и теплица".
К слову, в Пластуновской несколько лет назад закрыли пожарную часть. Местные жители обили все пороги, чтобы ее вернуть, но тщетно.
Автодорогу между Динской и Мичуринским поселением перегородили упавшие с ив огромные ветки. Сами видите, что это, пожалуй, самые серьезные последствия дождя с сильным ветром в масштабах района. Движение по трассе было явно затруднено.
Но и это еще не все. В Агрономе прошел град, двое наших подписчиков рассказали о рухнувших крышах в домах в Динской, а еще повалило огромные ветки с деревьев по улицам, снесло навесы и беседки, в огородах залило посадки овощей... Вот такой список происшествий. Надеемся, не придется его продолжать.
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