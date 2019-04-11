Необычное ДТП, или Восстание машин в Динской

10 апреля 2019 года около 22.00 в Динской на улице Красноармейской произошло ДТП, которое очевидцы назвали «восстанием машин».

Как выяснилось, машина была припаркована изначально на обочине на скорости передач, от замыкания она сама выехала сначала на середину дороги, простояла некоторое время и опять продолжила движение, столкнувшись уже с автомобилем, припаркованным на противоположной стороне. Водителя в автомобиле не было.

«Мы не остались равнодушными, вызвали сотрудников ГИБДД и нашли автовладельца. К счастью, у обоих водителей были страховые полисы», – сообщил один из очевидцев.