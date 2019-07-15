Неожиданное появление мусорных баков обеспокоило динчан

В редакцию «РВС» обратилась жительница райцентра. Она рассказала, как в 2013 году жильцы многоквартирного дома, расположенного на улице Октябрьской на пересечении с улицей Новой, боролись за ликвидацию мусорных баков возле их дома.

«Все санитарные нормы были нарушены. Мы обращались к депутату, приглашали журналистов, приезжали телевизионщики. Тогда мусорные контейнеры быстро перенесли в другое место. Несколько лет мы жили спокойно. Но в минувшую субботу рядом с домом снова установили контейнеры. Они грязные, один даже прогнивший. В них толстый слой прилипших отходов. От баков исходит неимоверное зловоние, все запахи идут в дом. В квартирах нечем дышать», – объясняет Ольга Дмитриевна суть проблемы. По словам женщины, жильцы готовы вновь отстаивать свои права и добиваться соблюдения санитарных норм.

Как оказалось, неожиданное появление баков – временная мера.

Администрация Динского района сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на улице Коммунальной места сбора твердых коммунальных отходов будут временно перемещены следующим образом:

- с угла улиц Коммунальной – Линейной (3 контейнера) на угол улиц Октябрьской, 116 – Новой, 129 (ветлечебница), к существующей контейнерной площадке;

- с угла улиц Коммунальной – Новой (4 контейнера) на угол улиц Октябрьской – Новой;

- с угла улиц Коммунальной – Калинина (3 контейнера) на угол улиц Октябрьской – Калинина;

- с угла улиц Коммунальной – Красноармейской (2 контейнера) на угол улиц Октябрьской – Красноармейской;

- с угла улиц Коммунальной – Пролетарской (2 контейнера) на угол улиц Краснодарской – Пролетарской;

- с угла улиц Коммунальной – Ленина (2 контейнера) на угол улиц Динской – Ленина.