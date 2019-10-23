Неплановые отключения электроэнергии 24 октября в Динском районе

Краснодарские энергосети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей Динского района 24 октября с 8 до 17 часов.

Без света останутся почти десять с половиной тысяч человек.

Ст. Динская: ул. Тельмана, ул. Жлобы, ул. Железнодорожная, ул. Трудовая, пер. Трудовой, пер. Восточный, ул. Восточная, ул. Черноморская, ул. Кочетинская, ул. Украинская, пер. Черноморский, пер. Жлобы, ул. Запорожская, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Украинский, ул. Северная, пер. Тельмана, ул. Пушкина, пер. Пушкина, пер. Бондаря, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. им. Героя России А. Туркина, ул. Юности, ул. Щорса, ул. Макаренко, ул. Мичурина, ул. Вишневая, пер. Южный, ул. К. Цеткин, ул. Горького, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. Светлая, ул. Есенина, пер. Есенина, пер. Макаренко, ул. Комарова, пер. Светлый, пер. Репина, пер. Комарова. ул. К. Цеткин, ул. Горького, ул. Гагарина, ул. Театральная.

Ст.Пластуновская: ул. Верхне-Набережная, ул. Морозова, ул. Шевченко, ул. Казачья.

Ст.Нововеличковская: ул. Петровской, ул. Тургенева, ул. Выгонная, ул. Лермонтова, ул. Короткий тупик. ул. Гоголя, ул. Невского, пер. Почтовый, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Крупской, ул. Коммунаров, ул. Степная, ул. Прямая, ул. Мышастовская, проезд Выгонный.

Ст.Новотитаровская: ул. Ленина, ул. Пролетарская.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)"