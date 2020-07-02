Неплановые отключения света 2 июля в Динском районе

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Пластуновская

Ул. Мира, Базарная, Краснодарская. С 8.00 до 17.00. Причина – для выправки опор. Количество отключенных потребителей – 222 человека.

Станица Новотитаровская

Ул. Ейское Шоссе, пер. Трудовой. С 8.00 до 19.00. Причина – для замены вводов в дома. Количество отключенных потребителей – 93 человека.

Ул. Луначарского, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская. С 8.00 до 19.00. Причина – для замены провода. Количество отключенных потребителей – 123 человека.

Станица Динская

Ул. Чапаева, Хлеборобная. С 8.00 до 21.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 123 человека.

Ул. Хлеборобная. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 128 человек.

Ул. Хлеборобная, Красная, Октябрьская, пер. Морозова. С 7.00 до 21.00. Причина – для БВР по установке учетов. Количество отключенных потребителей – 606 человек.

Село Красносельское

Ул. Октябрьская, ул. Горького, пер. Октябрьский, ул. Владимирова. С 8.00 до 17.00. Причина – для БВР на ТП НС19-3-55. Количество отключенных потребителей – 819 человек.

Село Первореченское

Ул. Суворова, пер. Суворова. С 8.00 до 17.00. Причина – для ТО ТП. Количество отключенных потребителей – 282 человека.

«Краснодарские электросети» приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).