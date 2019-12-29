Неплановые отключения света 30 декабря в Динском районе

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 30 декабря с 8.00 до 17.00.

Новотитаровская

ул. Кутузова, ул.8-ое Марта, пер. Кутузова, ул. Толстого. Причина - перенос провода.

ул. Заречная, ул. Широкая. Причина - обрезка веток.





Динская

ул.Кочетинская, ул. Украинская,ул. Жлобы,пер. Жлобы,ул. Трудовая, ул. Восточная. Причина - ТО оборудования.





Нововеличковская

ул. Советская, ул. Энельса. Причина - перераспределение нагрузки.





Село Красносельское

ул. Длинная, мкр. Уютный. (Для безопасности выполнения работ; для перераспределения нагрузки).





Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)







