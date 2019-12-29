Неплановые отключения света 30 декабря в Динском районе
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей 30 декабря с 8.00 до 17.00.
Новотитаровская
ул. Кутузова, ул.8-ое Марта, пер. Кутузова, ул. Толстого. Причина - перенос провода.
ул. Заречная, ул. Широкая. Причина - обрезка веток.
Динская
ул.Кочетинская, ул. Украинская,ул. Жлобы,пер. Жлобы,ул. Трудовая, ул. Восточная. Причина - ТО оборудования.
Нововеличковская
ул. Советская, ул. Энельса. Причина - перераспределение нагрузки.
Село Красносельское
ул. Длинная, мкр. Уютный. (Для безопасности выполнения работ; для перераспределения нагрузки).
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)
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