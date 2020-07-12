Неплановые отключения света в Динском района на 12 июля

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Новотитаровская

ул. Степная, ул. Чкалова, ул. Шевченко. ООО "Азимут", ЗАО "Агросервис". С 3.00 до 12.00. Причина – Для замены разъединителя Р-129. Количество отключенных потребителей – 213 человек.

ул. Луначарского. С 4.00 до 17.00. Причина – Для замены провода на СИП. Количество отключенных потребителей – 135 человек.

Динская

ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для КР ТП. Количество отключенных потребителей – 318 человек.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



