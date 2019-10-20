Неплановые отключения света в Динском районе 21 октября

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей в связи с неплановыми ремонтными работами, завтра, 21 октября 2019 года с 8.00 до 17.00.

Это коснется следующих объектов:

ст. Новотитаровская: ул. Коммунаров, ул. Шевченко, ул. Чкалова, ул. Октябрьская.. Количество отключенных потребителей – 228.

ст. Динская: пер. Зои Космодемьянской, ул. Октябрьская, ул. Революционная, ул. Коммунальная, ул. Динская, ул. Хлеборобная, ул. Кирпичная, ул. Краснодарская, пер. Гайдара, ул. Широкая, ул. Первомайская, пер. Шевцовой, пер. Тюленина, пер. Громовой, ул. Садовая, стадион "Кубань". Количество отключенных потребителей – 1404.

ст. Васюринская: ул.Западная ул Калинина. Количество отключенных потребителей – 129..

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»

«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)