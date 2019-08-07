Фото: labinskmedia.ru
Неплановые отключения света в Динском районе 7 августа
Станица Динская
- пер. З. Космодемьянской, ул. Октябрьская, ул. Революционная. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 144 человека.
- пер. Железнодорожный, ул. Железнодорожная, пер. Краснодарский, ул. Краснодарская, ул. Садовая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 591 человек.
Станица Пластуновская
- пер. Красноармейский, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Чернышевского. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 219 человек.
- пер. Калинина, пер. Красноармейский, пер. Пушкина, ул. Базарная, ул. Динская, ул. Исполкомовская, ул. К. Маркса, ул. Казачья, ул. Калинина, ул. Колхозная, ул. Красная, ул. Комсомольская, ул. Краснодарская, ул. Красноармейская, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Ленинградская, ул. Пролетарская, ул. Морозова, ул. Пушкина, ул. Солдатская, ул. Средняя, ул. Театральная, ул. Чернышевского, ул. Шевченко, ул. Широкая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 2400 человек.
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Станица Воронцовская
- ул. Трудовая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 27 человек.
Станица Новотитаровская
- ул. Гоголя, ул. Дзержинского,ул. Калинина,ул. Ленина,ул. Луначарского,ул. Набережная,ул. Октябрьская,ул. Шевченко. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 411 человек.
- ул. Выгонная,х. Миловидово: ул. Восточная, ул. Абрикосовая. Электроэнергию отключат с 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 800 человек.
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»
«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)
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