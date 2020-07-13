Неплановые отключения света в Динском районе на 14 июля

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Новотитаровская

ул. 8-ое Марта,ул. Ейское шоссе, ул. Королева, ул. Солнечная, ул. Кутузова, ул. Прогонная, ул. Широкая, ул. Луначарского, ул. Заречная, пер. Трудовой, ул. Выгонная, ул. Революционная, ул. Лермонтова, ул. Сельская, ул. Подгорная, ул. Черноморская, ул. Королева, ул. Солнечная, ул. Толстого, ул. Российская, ул. Мира, ул. Солидарности, пер. Мира, ул. Браварца, ул. Кубанская, ул. Ломоносова, ул. Интернациональная. С 08.00 до 19.00. Причина – Для БВР. Количество отключенных потребителей – 4011 человек.

ул. Российская, ул. Мира, ул. Солидарности, пер. Мира. С 08.00 до 19.00. Причина – Для замены Р-10 к ТП. Количество отключенных потребителей – 648 человек.

ул. Королева, ул. Солнечная, ул. 8-ое Марта, ул. Кутузова. С 08.00 до 19.00. Причина –Для замены Р-10 к ТП. Количество отключенных потребителей – 93 человека.

ул. Привокзальная, ул. Ленина, ул. Октябрьская. С 08.00 до 19.00. Причина – Для замены вводов. Количество отключенных потребителей – 216 человек.

ул. Ленина, ул. Гоголя. С 08.00 до 19.00. Причина – Для замены вводов. Количество отключенных потребителей – 222 человека.

Хутор Карла Маркса

ул. Белевцы. С 08.00 до 19.00. Причина – Для замены вводов. Количество отключенных потребителей – 120 человек.

Станица Пластуновская

ул. Краснодарская, ул. Рабочая, ул. Черноморская, ул. Колхозная. С 08.00 до 17.00. Причина –Для замены Р-10 к ТП. Количество отключенных потребителей – 354 человека.

ул. Пролетарская, ул. Красная, ул. Н.Набережная, ул. Исполкомовская, ул. К.Маркса, ул. Черноморская, ул. Колхозная, ул. Сквозная, ул. Краснодарская, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Базарная, ул. Театральная, ул. Ленина, ул. Заречная. С 08.00 до 17.00. Причина –Для БВР по замене РЛНД. Количество отключенных потребителей – 3306 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Выгонная, ул. Садовая, ул. Кирова, ул. Энгельса, ул. Горького, ул. К.Маркса, ул. Крупской, ул. Красная, ул. Кооперативная, ул. Базарная, ул. Степная, ул. Орджоникидзе, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Пушкина, ул.Краснознаменная, ул. Чкалова, ул. Мичурина, ул. Выгонная, ул. Куйбышева, ул. Северная, ул. Береговая. С 00.00 до 8.00. Причина – Для ремонта оборудованияПС 35 кВ С-Мышастовская. Количество отключенных потребителей – 5500 человек.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



