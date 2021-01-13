Неплановые отключения света в Динском районе на 14 января

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Станица Новотитаровская

ул. Снежная, ул. Певекская, ул. Эвенская, ул. Ултарская, ул. Кирова . Причина – Для монтажа узлов учета. Количество отключенных потребителей – 144 человека.

ул. Заречная, ул.Черноморская. Причина – Для перераспределения нагрузок.. Количество отключенных потребителей – 120 человек.

Станица Динская

ул. Узкая, ул. Тельмана, пер. Тельмана. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 186 человек.

ул. Театральная, ул. Кочетинская, ул. Гагарина. Причина – Для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 297 человек.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)