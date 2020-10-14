Неплановые отключения света в Динском районе на 15 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Ульянова. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 99 человек.

ул. Кирова. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 183 человека.

Станица Нововеличковская

ул. Красная, ул. Братская, ул. Ленина, ул. Д.Бедного, ул. Плеханова, ул Советская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены РЛНД. Количество отключенных потребителей – 198 человек.

ул. Красная, ул. Братская, ул. Ленина, ул. Д.Бедного, ул. Плеханова, ул Советская. Ул. Пролетарская, ул. Широкая, ул. Ровная, ул. Пушкина, ул. Нижняя, ул. Набережная, ул. Почтовая, пер. Тихий, пер. Вишневского, пер. Первомайский, пер. Черкасский, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР. Количество отключенных потребителей – 2397 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Кржижановского, ул. Крупской. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены провода. Количество отключенных потребителей – 123 человека.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).