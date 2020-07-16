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Неплановые отключения света в Динском районе на 17 июля
«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Старомышастовская
- ул. Чапаева, Красная, пер. Красный, Космонавтов, Шевченко, Казачья, пер. Октябрьский, Энгельса, Садовая, Мичурина, Выгонная,Пушкина, Ленина, Горького, Советская, К. Маркса, Крупской, Кржижановского, Молодежная, Октябрьская, 40 лет Победы, Фрунзе, Заречная, Шпак, Леваневского, Фурманова, Шмидта, Береговая, Кооперативная, Новая, Н. Жизнь, Светлая. С 3.00 до 12.00. Причина – для БВР работ на ТП СТМ3-427. Количество отключенных потребителей – 4833 человек.
Новотитаровская
- ул. Красноармейская, Краснодарская, Кузнечная, Октябрьская, Коммунаров, пер. Геологов, Почтовая, Ленина, Луначарская, Набережная, Советская, пер. Советский, Тельмана, Черноморская, Заречная, Сельская. С 8.00 до 19.00. Причина – для БВР работ на ТП НТ3-924. Количество отключенных потребителей – 2000 человек.
- ул. Королева, Солнечная, 8 Марта, Кутузова, Ейское шоссе, Широкая, Луначарского, Прогонная, Заречная, пер. Трудовой, Революционная, Выгонная, Лермонтова, Черноморская, Подгорная, Толстого, пер. Кутузова, Мира, Солидарности, Российская, Казачья, Браварца, Интернациональная, Кубанская, Ломоносова, Энгельса, пер. Новотитаровский, пер. Ленина. С 08.00 до 19.00. Причина – для БВР работ на ТП НТ7-816 иТп НТ7-145. Количество отключенных потребителей – 4008 человек.
Село Красносельское
- ул. Длинная, мкрн Уютный, пер. Длинный. С 8.00 до 21.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 540 человек.
- ул. Набережная, Длинная. С 8.00 до 21.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 162 человека.
Поселок Агроном
- ул. Советская, Северная, Пролетарская, Мира, Молодежная, Фонарная. С 8.00 до 17.00. Причина – для переключения ПБВ. Количество отключенных потребителей – 432 человека.
"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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