Неплановые отключения света в Динском районе на 19 января

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Динская

ул. Коммунальная, ул. Динская, ул. Новая, ул. Линейная, пер. Закрытый. Причина – Для ТО ТП и замены АВ-0,4 кВ Л2, Л3. Количество отключенных потребителей – 372 человека.





Старомышастовская

пер. Красный, пер. Леваневского, пер. Октябрьский, пер. Пушкина, пер. Тихий, пос. Новый, ул. 40лет Победы, ул. Береговая, ул. Выгонная, ул. Заречная, ул. К-Маркса, ул. Кооперативная, ул. Космонавтов, ул. Красная, ул. Краснознаменная, ул. Крупской, ул. Крыжановского, ул. Кубанская, ул. Леваневского, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Новая жизнь, ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. Шевченко, ул. Шмидта, ул. Шпак, ул. Энгельса. Причина – Для замены трансформаторов тока на ПС 35 кВ С-Мышастовская, замена Р-10 к ТП СТМ3-430 и СТМ3-933. Количество отключенных потребителей – 4833 человека.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



