Неплановые отключения света в Динском районе на 2 февраля
«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Станица Старомышастовская
- ул.Фрунзе, ул. Энгельса, ул. Горького, ул.Крыжижановского; Для замены деформированной опоры.
- ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Выгонная, ул. Кирова, ул. Чкалова, ул. Краснознаменная; Для техобслуживания трансформаторной подстанции.
Станица Новотитаровская
- ул. Нахимова, ул. Раздольная, ул.Северная. Для установки учета оп.2/5.
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