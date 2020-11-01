Неплановые отключения света в Динском районе на 2 ноября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Новотитаровская

ул. Советская, ул. Октябрьская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 18 человек.

Хутор Карла Маркса

ул. Белевцы. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 63 человека.

Станица Пластуновская

ул. Базарная, ул. Черноморская, ул. Театральная, ул. Ленина. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 186 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).