Неплановые отключения света в Динском районе на 2 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Ульянова, пер. Зелёный. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 99 человек.

ул. Линейная. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 168 человек.

ул. Ломоносова, ул. Центральная, ул. Индустриальная, ул. Крестьянская, ул. Новокузнецкая, ул. Автомобилистов, ул. Заводская, пер.Заводской, пер. Кошевого, ул. Лесная, ул. Лермонтова, ул. Офицерская, ул. Российская, ул. Сельская, ул. Солнечная, ул. Тенистая. С 8.00 до 19.00. Причина – для БВР по установке узлов учета. Количество отключенных потребителей – 1500 человек.





Дачи "Труд"

ул.Садовая, ул. Цветочная, ул. Ягодная. С 8.00 до 17.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 210 человек.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).