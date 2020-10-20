Неплановые отключения света в Динском районе на 21 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Васюринская

ул. Абрикосовая, ул. Грушевая, ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Северная, ул. Ставского, ул. Степная, ул. Суворова, ул. Чапаева. С 8.00 до 17.00. Причина – Для подключения ТП ВС2-1511 и ремонта ТП ЖБИ11-686. Количество отключенных потребителей – 885 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Фрунзе, ул. Чапаева, ул. К-Маркса, ул. Крупской. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены провода. Количество отключенных потребителей – 150 человек.

Станица Динская

ул. Станичная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 153 человека.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).











