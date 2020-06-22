Фото: www.temryuk.ru
Неплановые отключения света в Динском районе на 22 июня
"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Динская
- ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Чапаева, ул. Широкая, пер. Ворошилова, пер. Некрасова, ул. Революционная, пер. Первомайский. С 8.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 723 человека.
Станица Новотитаровская
- ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Привокзальная. Причина – для обрезки веток. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 270 человек.
- ул. Крупской, ул. Коммунаров, ул. Р. Люксембург. Причина – для замены опор и проводов. С 8.00 до 21.00. Количество отключенных потребителей – 276 человек.
Станица Старомышастовская
- пер. Леваневского, пос. Новый, ул. Заречная, ул. Шмидта, ул. Южная. Причина – для БВР на ТП СТМ9-415. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 282 человека.
Поселок Агроном
- ул. Молодежная, ул. Российская. Причина – для КР ТП. С 8.00 до 17.00. Количество отключенных потребителей – 387 человек.
Комментарии