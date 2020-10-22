Неплановые отключения света в Динском районе на 23 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул.Новая, ул. Красная, пер.Красный. С 8.00 до 16.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 93 человек.

ул. Новая, ул. Пластуновская. С 8.00 до 16.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 153 человека.

Станица Новотитаровская

ул.Октябрьская, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Шевченко, ул. Дзержинского, ул. Калинина. С 8.00 до 18.00. Причина – Для монтажа СИП по Л-2. Количество отключенных потребителей – 339 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).