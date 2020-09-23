Неплановые отключения света в Динском районе на 24 сентября

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Старомышастовская

ул. Выгонная, Мичурина, Садовая, Краснознаменная, Кирова, Чкалова, Энгельса, Мира, Куйбышева, Пролетарская, Северная, Красная, Степная, Орджоникидзе, Береговая, х. Горлочивка. С 8.00 до 17.00. Причина – для БВР на ТП СТМ4-404. Количество отключенных потребителей – 1800 человек.

Новотитаровская

ул. Выгонная, Сельская, пер. Леваневского, пер. Кочубея. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены ТП. Количество отключенных потребителей – 198 человек.

ул. Ленина, Луначарского, Первомайская. С 8.00 до 17.00. Причина – для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 273 человека.

ул. Российская, Браварца, Ейское шоссе. С 8.00 до 17.00. Причина – для перераспределения нагрузки. Количество отключенных потребителей – 108 человек.

пос. Агроном

ул. Школьная. С 8.00 до 17.00. Причина – для обрезки веток. Количество отключенных потребителей – 69 человек.

ул. Советская, Фонарная, Северная. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 180 человек.

«Краснодарские электросети» приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).