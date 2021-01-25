Неплановые отключения света в Динском районе на 26 января
«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Станица Нововеличковская
- ул. 70 лет Октября, ул. Бежко, ул. Пролетарская, ул. Красная, ул. Колхозная, ул. Шаумяна, ул. Толстого, ул. День Победы, ул. Энгельса, ул. Казачья, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. Веселая, ул. Короткая, ул. Северная, ул. Седина, ул. Заречная, ул. Городская, ул. Виноградная, ул. Братская, ул. Демьяна Бедного, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Курганная, ул. Ленина, ул. Луначарского, пер. Нижний, ул. Нижняя, ул. Николая Приймака, ул. Октябрьская, пер. Вишневский, пер. Вольный, пер. Комсомольский, пер. Первомайский, пер. Пушкина, пер. Речной, пер. Тихий, пер. Черкасский, ул. Пионерская, ул. Плеханова, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Ровная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Софьи Перовской, ул. Фрунзе, ул. Широкая, ул. Школьная. Причина – для замены трансформаторов тока и текущего ремоннти МВ-10. Количество отключенных потребителей – 7083 человека. Время отключения – с 9.00 до 17.00.
Село Красносельское
- Все улицы. Причина – для замены Р-16. Количество отключенных потребителей – 2700 человек. Время отключения – с 0.00 до 6.00 (27 января).
Станица Старомышастовская
- ул. Восточная, ул. Звёздная, ул. Цветочная, ул. Вишнёвая, ул. Зелёная, ул. Школьная. Причина – для замены ТМ. Количество отключенных потребителей – 21 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
- ул. Вишнёвая, ул. Зелёная. Причина – для распределения нагрузки. Количество отключенных потребителей – 18 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Станица Пластуновская
- ул. Черноморская, ул. Краснодарская, ул. Рабочая. Причина – для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 153 человек. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
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