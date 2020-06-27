Неплановые отключения света в Динском районе на 27 июня

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул.Коммунальная, Динская, Краснодарская, Широкая, Первомайская, Революционная, Октябрьская, Садовая, пер: Громовой, Гайдара, Тюленина, Швецовой, Дубинина, Космодемянской, Чкалова. С 9.00 до 19.00. Причина – Для кап. ремонт ТП Д2-7, с заменой подстанции. Количество отключенных потребителей - 1938 человек.

Станица Новотитаровская

ул. Коммунаров, Крупской, Р- Люксенбург. С 7.00 до 19.00. Причина – Для замены провода. Количество отключенных потребителей - 276 человек.

Станица Пластуновская

ул.Красная, Пролетарская, Черноморская, Колхозная, Сквозная. С 7.00 до 17.00. Причина – Для КР ТП. Количество отключенных потребителей - 603 человек.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).