Неплановые отключения света в Динском районе на 27 октября

Неплановые отключения света в Динском районе на 27 октября

Неплановые отключения света в Динском районе на 27 октября

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7 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районКубаньэнергоНет светаНововеличковскаяНовости Динского районаРоссети

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Нововеличковская

  • ул. Виноградная, ул. Советская, ул. Толстого, ул. День Победы, ул. Шаумяна. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены Р-10 ТП. Количество отключенных потребителей – 249 человек.
  • ул. Таманская, ул. Свердлова, ул. Мышастовская, пер. Гагарина, ул. Коммунальная, ул. Крупская, ул. Фрунзе, ул. Кавказская, ул. Медведовская, ул. Колхозная, ул. Шаумяна, ул. Ленина, ул. Виноградная, ул. Советская, ул. День Победы, ул. Толстого. С 8.00 до 17.00. Причина – для БВР на ТП НВ4-521. Количество отключенных потребителей – 1125 человек.

Станица Динская

  • ул. Энгельса, ул. Свободы. С 8.00 до 16.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 72 человека.
  • ул. Кирпичная, ул. Береговая. С 8.00 до 16.00. Причина – для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 141 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

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