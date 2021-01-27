Неплановые отключения света в Динском районе на 28 января
«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Станица Динская
- ул. Кочетинская, ул. Украинская, ул. Запорожская, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Жлобы, пер. Тельмана, ул. Узкая, ул. Железнодорожная, ул. Набережная, ул. Заречная, пер. Жлобы, пер. Восточный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Пушкина, пер. Пушкина, пер. Бондаря, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Украинский. Причина – Для замены ТП Д2-1122. Количество отключенных потребителей – 3714 человек.
Станица Старомышастовская
- ул.Восточная, ул. Звездная, ул. Цветочная, ул. Вишневая, ул. Зеленая, Школьная. Причина – Для замены ТМ. Количество отключенных потребителей – 21 человек.
- ул.Вишневая, Зеленая. Причина – Для распределения нагрузки. Количество отключенных потребителей – 18 человек.
Станица Новотитаровская
- ул.Почтовая, ул.Революционная, ул. Советская. Причина – Для замены опоры и монтаж СИП. Количество отключенных потребителей – 273 человека.
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