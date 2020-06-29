Неплановые отключения света в Динском районе на 29 июня

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Революционная. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей - 141 человек.

ул. Революцинная, Береговая, Железнодорожная. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 216 человек.

ул. Заводская. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 102 человека.

ул. Широкая. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 144 человека.

ул. Железнодорожная, Садовая, Краснодарская, Чапаева, Красная, Революционная, пер. Краснодарский, Чапаева, Фадеева. С 7.00 до 21.00. Причина – для БВР на ВЛ-0,4кВ при установке учетов. Количество отключенных потребителей – 969 человек.

Село Красносельское

ул. Ленина. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены опор и провода. Количество отключенных потребителей – 99 человек.

Станица Новотитаровская

ул.Октябрьская, пер.Октябрьский. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены опор и провода. Количество отключенных потребителей – 243 человека.

Станица Старомышастовская

ул. Энгельса, ул. Шевченко, ул. Горького, ул. Пушкина. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены опор и провода. Количество отключенных потребителей – 162 человека.

Станица Нововеличковская

ул. Коммунаров, ул. Леваневского, ул. Кавказская, ул. Степная. С 8.00 до 17.00. Причина – для замены опор и провода. Количество отключенных потребителей – 60 человек.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).