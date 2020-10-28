Неплановые отключения света в Динском районе на 29 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул К.Маркса, ул. 300-летия Кубанского войска, ул. Рябовола, ул. Ивана Франко. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 81 человек.

ул. Кирова. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 90 человек.

ул.Запорожская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 63 человек.

ул. Береговая. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 198 человек.

Хутор Белевцы

ул. Белевцы. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 192 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону горячей линии Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).