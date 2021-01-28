Неплановые отключения света в Динском районе на 29 января
«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. Время отключения – с 8.00 до 17.00.
Поселок Зарождение
- ул. Заречная. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.
Поселок Кочетинский
- ул. Динская, ул. Заречная, ул. Суворовская. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.
Село Первореченское
- ул. Суворова. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.
Станица Динская
- ул. Андрея Туркина. Причина отключения – для демонтажа ВВ учета на опоре № 50.
Станица Нововеличковская
- ул. Красная, ул. День Победы, ул. Энгельса, ул. Казачья, ул. Шевченко. Причина отключения - Для выправки опоры № 10 и замены провода оп. 6 – оп. 10;
- ул. Пролетарская, ул. Бежко. Причина отключения – для установки узла учета на опоре № 1/1.
Хутор Карла Маркса
- ул. Белевцы. Причина отключения – для установки узла учета на опоре № 38 и монтажа провода оп. 33 – оп. 38.
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