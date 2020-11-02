Неплановые отключения света в Динском районе на 3 ноября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Новотитаровская

ул. Привокзальная, ул. Восточная, ул. Степная, ул. Продольная, ул. Широкая, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Луначарская, ул. Набережная. С 8.00 до 17.00. Причина – Для БВР на ТП НТ7-348. Количество отключенных потребителей – 2019 человек.

ул. Продольная, ул. Широкая, ул. Ленина. С 8.00 до 17.00. Причина – Для ТО оборудования. Количество отключенных потребителей – 342 человека.

Станица Старомышастовская

хутор Горлачивка. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки учетов. Количество отключенных потребителей – 57 человек.

Станица Воронцовская

ул. Пушкина, ул. Красная, ул. Горького, ул. Крупская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для замены ответвлений к домам, Для БВР на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП ВЦ3-554. Количество отключенных потребителей – 351 человек.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



