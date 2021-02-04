Неплановые отключения света в Динском районе на 5 февраля

Неплановые отключения света в Динском районе на 5 февраля

Неплановые отключения света в Динском районе на 5 февраля

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2 часа назад Газета РВСДинской районНет светаНововеличковскаяНовости Динского районаНовотитаровскаяОтключение светаПластуновская

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей. 

Станица Новотитаровская

  • ул.Степная, ул. Чкалова, ул. Шевченко, пер.Шевченко. Для замены Р-116,Р-133. Время отключения – с 8.00 до 19.00.
  • ул.Луначарского. Для установки узлов учета. Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Станица Пластуновская

  • ул.Степная. Для замены провода и опор. Время отключения – с 8.00 до 19.00.

Станица Нововеличковская

  • ул.Комсомольская, ул. Красная, ул. Ровная, пер.Комсомольский, ул. Бежко, ул. Широкая, ул. Курганная, ул. Красноармейская, ул. Садовая, ул. Городская, ул. Д.Бедного, ул. Братская, ул. Плеханова, ул. Перовской, ул. Пионерская, ул. Луначарского, ул. Длинная, ул. Рождественская. Для БВР на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП НВ11-597. Время отключения – с 8.00 до 17.00.


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