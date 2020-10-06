Неплановые отключения света в Динском районе на 7 октября

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Новая. С 8.00 до 19.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 105 человек.

ул. Берегова, ул. Мира. С 8.00 до 19.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 132 человека.

Станица Нововеличковская

ул. Южная, ул. Нижняя, ул. Пролетарская. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 108 человек.

Дачи х.Миловидово

Объекты (ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП НВ7-1472 (с 8.00 до 17.00); ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 ТП НВ7-1427 (С 8.00 до 19.00) . Причина – Для установки приборов учёта. Количество отключенных потребителей – 74 человека.

"Краснодарские электросети" приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).