Непогода в Динском районе: люди остались без тепла и света

Вчера вечером (28 ноября 2018 года) стало известно о том, что в поселке Агроном произошел порыв теплотрассы на улице Вокзальной в районе магазина «Продукты». Дома остались без отопления. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Ликвидировать аварию планируют до 14.00.

Как сообщили в администрации Мичуринского сельского поселения, утечка воды составляла 6 метров кубических в час. Вчера на месте порыва устраняли неисправность специалисты до 22.00. И сегодня с 7.30 были возобновлены работы.

Почти весь поселок остался без тепла, это как жилые дома, так и школа, и детсад.

После ликвидации аварии систему нужно будет снова заполнить водой, а затем подогреть ее до необходимой температуры.

Батареи у агрономовцев в домах потеплеют ближе к вечеру.





А вот жители станиц Васюринской и Воронцовской сегодня утром остались без света — оборвались линии электропередач 0,4 кВт.

Энергетики уже работают на местах. Сейчас производится ликвидация аварии. Устранить ее пытаются в кратчайшие сроки.

В станице Воронцовской в школе №39 сегодня учатся в сокращенном режиме, так как не работает котельная.