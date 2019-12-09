Неприятный запах в Динской — удалось ли найти виновных?

Недавно «РВС» писала о неприятном запахе, который заполонил станицу Динскую 29 ноября. Многие наши читатели просили разобраться в том, что же послужило причиной запаха, ведь некоторые даже чувствовали недомогание из-за смрада.

В администрации Динского района только 9 декабря дали ответ на запрос журналиста.

В нем подтверждается, что «29 ноября этого года в станице Динской ощущался неприятный запах».

Официальных письменных заявлений от жителей станицы в администрацию района не поступало, однако было несколько звонков на телефон единой дежурно-диспетчерской службы.

После них «специалисты администрации выехали с целью установить источник неприятного запаха.

Предполагалось, что им являются отходы производства сахара (свекольный жом), которые предприятие ОАО «Динсксахар» реализует крестьянским фермерским хозяйствам. Но руководство предприятия причастность к распространению неприятного запаха отрицало».

Также в ответе на запрос отмечается, что «в связи с погодными условиями 29 ноября текущего года, отсутствием ветра, повышенной влажностью и низким давлением запах продержался до конца дня и исчез при появлении ветра».

На главный вопрос – что же стало причиной вони, власти ответили так: «При объезде станицы Динской, к сожалению, установить источник неприятного запаха не удалось».

А также добавили, что, «согласно информации, ежедневно поступающей из Динской ЦРБ в ситуационный центр администрации Динского района, пострадавших в результате воздействия неприятного запаха в ЦРБ не поступало».

Получается, что источник смрада в тот день так и останется для местных жителей загадкой.