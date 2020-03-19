"Нептун" не будет закрываться на карантин

В связи со вспышкой коронавируса, многие заведения и учреждения переходят в режим карантина. Коснулось это также и спортивных секций Динского района. Стало известно, что, например, универсальная спортивная школа «Аполлон» закрывается с 23 марта по 12 апреля. Дети уходят на официальные каникулы, тренеры — в отпуск. Однако, также выяснилось, что бассейн «Нептун» работу не прекращает. Как пояснили в администрации бассейна, в связи с постановлением министерства физической культуры и спорта, бассейн не станет прекращать работу. Для дальнейших занятий дети должны предоставить соглашение родителей или законных представителей.

Другой бассейн Динской - «Дельфин-1» на базе БОУ СОШ №1 с 23 числа будет закрыт для детей, однако там все равно будет предоставлен доступ для взрослой категории людей, которые ходят в бассейн на платной основе.