Неравнодушные люди помогли Лизе Труновой. Благодарность матери

Ранее "РВС" писала о том, что Лизе Труновой необходима срочная помощь.

У нее редкое генетическое заболевание – множественная эпифизарная дисплазия.

Девочке были нужны две вещи: корсет Шено и легкая инвалидная коляска.

«Корсет необходим, так как у Лизы сильнейший сколиоз. Стоит он 65 тыс. рублей. Коляску сейчас берем напрокат в реабилитационном центре, но она тяжелая, ни в один самолет ее не возьмут. Есть один замечательный вариант. Это электрическая коляска, весит всего 29 кг со всеми аккумуляторами, складывается, как чемодан. Мне бы легко было носить ее и Лизу. Стоимость – 120 тысяч рублей, можно купить по акции за 99 тысяч», – пояснила тогда Анна, мама Лизы.

На днях журналисту она сообщила радостную новость.

«Мы закрыли сбор, собрали 127 тысяч, на корсет, авиабилеты – на все хватает. Оставшиеся средства мы оставим для поездки в июле в Москву, и на некоторые средства для реабилитации Лизуни. И ещё одна большая радость, от которой переполняют чувства. Добрый волшебник из нашего города полностью оплатил нам счёт за коляску.

Спасибо всем неровнодушным людям за помощь, отзывчивость и за то, что не оставили в трудную минуту! Спасибо мамам, которые дали нужные для нас советы! Низкий поклон всем добрым людям!», - поблагодарила Анна.

Подробную историю можно почитать в ранее опубликованном материале.