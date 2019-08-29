Несколько способов разгрузить мозг и отвлечься от занятости

Современный человек — занятой человек. Он много учится, работает, занимается домашними делами. Зачастую, из-за этого перестает наслаждаться жизнью и радоваться мелочам.

Чтобы этого не происходило, необходимо отвлекаться от дел и хлопот. Вот несколько советов, как это можно сделать:

1. Общайтесь с близкими. Вспомните, когда последний раз вы проводили время в компании людей, которых любите? Устройте с ними встречу. Если такой возможности нет, то даже пятиминутный разговор по телефону поднимет вам настроение. Но время, проведенное вместе, конечно, эффективней.

2. Тренируйтесь. Не обязательно посвящать этому часы. Получить бодрость и заряд энергии поможет даже 15-минутная зарядка. Физические упражнения снимают стресс, избавляют от плохих мыслей и служат некой разрядкой.

3. Делайте перерывы. Даже если дни напряженные и работы много. Делать паузу необходимо, иначе можно не справиться с таким режимом. Отвлекитесь на что-то другое, например, попейте чай или посмотрите какое-нибудь полезное видео.

4. Устраивайте пешие прогулки. Если вы дома, погуляйте по своему района, если на работе, можно прогуляться по территории офиса. Это улучшит продуктивность.

5. Слушайте музыку, которая нравится. Это расслабляет и позволяет на время забыть о загруженности.

6. Устройте интересный выходной. Заранее запланируйте, чем займетесь в свободное время. Это может быть поход в кино, пикник в парке или какое-нибудь мероприятие.





