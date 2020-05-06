Несоблюдение санитарных норм в магазинах – проблема лишь для людей?

В редакцию регулярно обращаются жители Динского района с жалобами на магазины, где либо вообще нет разметки для социального дистанцирования, либо она есть, но ее не соблюдают. Сотрудники некоторых магазинов не следят за этим.

А продавцы без масок и перчаток.

«Куда в таком случае обращаться и жаловаться на нарушения? Какое наказание понесет администрация магазина? Ведь с 30 апреля в постановлении губернатора санитарные нормы еще более ужесточились. Теперь и в магазины нельзя заходить без масок. Но не во всех магазинах района эти правила соблюдаются», – говорят люди.

Журналист «РВС» обратилась в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Там ей пояснили, что гражданам необходимо обращаться с информацией о данных фактах в администрацию муниципального образования или сельского поселения.

В администрации района, в свою очередь, сообщили, что эти нарушения – ведомство Роспотребнадзора.

Вот такой замкнутый круг…

А вот в столичном Роспотребнадзоре сообщили, что ответственность за создание условий для соблюдения правил личной гигиены в супермаркетах лежит на персонале, а значит, контроль за посетителями должен вестись именно работниками магазинов.

Кроме того, заслуженный врач РФ и депутат Государственной Думы Николай Говорин предложил еще один вариант: сотрудникам и посетителям магазинов необходимо полностью разъяснить их обязанности.

С ним согласилась и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина. «У нас в магазинах стоит охранник. Ну почему бы его не привлечь к тому, чтобы он следил, вежливо просил? И на выходе еще раз напомнить о необходимости продезинфицировать руки», – говорит депутат.

А что касается санитарных норм, то они прописаны в законе и их нарушение попадает под действие статьи «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения»* и предусматривает административную ответственность – вплоть до штрафа в 30 тыс. рублей.

«Конечно, поставить полицейских в каждом магазине нереально, но в критических конфликтных случаях можно обратиться в правоохранительные органы, где составят протокол о нарушении. Чиновники областных (краевых) администраций тоже наделены таким правом», – пояснил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, сообщает «Газета.RU».

















*КоАП РФ, статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.