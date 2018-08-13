Несовершеннолетний водитель мопеда пострадал в ДТП в Динской

11 августа в Динской произошло ДТП. Несовершеннолетний водитель мопеда, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не уступил преимущество движения автомобилю Хендай Элантра. Иномарка двигалась по главной дороге. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний водитель мопеда, он госпитализирован в Динскую ЦРБ.



Госавтоинспекция Динского района,напоминает,что согласно п.п. 13.9 ПДД РФ "На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения"