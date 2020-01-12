Николай Рафиков: всегда необходимо оставаться человеком

Сегодня, 12 января, отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации.

В связи с этим праздником журналист пообщалась с заместителем прокурора Динского района Николаем Рафиковым, который рассказал о трудностях и радостях работы, о самых запоминающихся случаях за время службы.

–Когда и как поняли, что хотите работать в прокуратуре?

–Обучаясь в юридическом институте Иркутского государственного университета, я проходил практику в прокуратуре. Больше всего меня привлекла именно эта структура потому, что здесь защищают права и законные интересы граждан.

–Как начиналась ваша карьера?

–Еще учась на 5 курсе института, я был назначен следователем. Защищал диплом уже работая в органах. Начал свою трудовую деятельность я в городе Тайшет, затем меня перевели в Иркутск на должность следователя, потом — старшего следователя.

Немного позже я переехал в Краснодарский край. Здесь стал прокурором отдела прокуратуры края. Позже — заместителем прокурора Абинского района. После этого — заместителем прокурора Анапской межрайонной прокуратуры. А с 2017 года перешел на службу в Динской район, где я работаю заместителем прокурора и в настоящее время.

–С какими трудностями сталкиваетесь в своей работе?

–Основная сложность — желание помочь каждому. Но не всегда, в силу закона, это входит в полномочия прокуратуры.

Тем не менее, в каждом случае стараюсь сделать все зависящее от меня. Иногда помощь может заключаться в личной психологической поддержке.

–Какие положительные моменты вы бы отметили в своей работе?

–Самое лучшее — осознавать, что ты реально помогаешь людям, видеть результаты твоей помощи. Еще один приятный момент — когда люди приходят, чтобы просто сказать «спасибо» за то, что ты для них сделал. Довольно часто пишут и письма с благодарностью. Очень приятно их читать, все стараюсь сохранить. Это дает вдохновение помогать снова и снова.

–Какие впечатления от службы были в самом начале карьеры?

–Первое время, когда работал следователем, приходилось пропускать все через себя. Ведь раньше я видел криминальные происшествия только по телевизору, и узнавал подобные новости из прессы.

Однако в реальной обстановке все совершенно иначе — необходимо концентрироваться не на своих эмоциях, а на самой работе — понять, как именно произошло преступление, чтобы не упустить ни малейшей детали.

–Какой самый неординарной поступок пришлось совершить Вам в своей работе?

–Спасение человека. 1 февраля 2016 года днем мы с прокурором и еще одним его заместителем ехали с рабочего совещания. Увидели, что на улице двое мужчин избивают третьего, который уже был весь в крови, и пытаются затащить его в машину. Даже не раздумывая, сразу же преградили путь этому транспортному средству. Вышли из авто, обезвредили преступников. Пострадавшего отвели в прокуратуру (благо, она находилась совсем рядом). Там оказали ему необходимую первую помощь. А злоумышленников передали сотрудникам полиции. За это все трое были награждены грамотами от генерального прокурора РФ.

Я считаю, где и когда бы ты ни был, всегда обязан оставаться человеком, и помогать тем, кто попал в беду.

–Как и в любой службе, у Вас бывает ненормированный рабочий день. Как к этому относится семья?

–Жена также работает в органах прокуратуры, поэтому она с пониманием относится к моему ненормированному графику работы.

–Какие приоритетные направления сейчас находятся в разработке?

–В данный момент прокуратура активно представляет интересы обманутых дольщиков. По инициативе нашего ведомства уже были возбуждены уголовные дела, ряд из которых направлен в суд.

Активно принимаем меры к возмещению ущерба, который понесли люди. Среди которых и пенсионеры, и семьи с детьми.

–Что бы Вы пожелали своим коллегам в профессиональный праздник?

–Хотел бы пожелать бодрости духа, крепкого здоровья, благополучия в семьях и терпения. Пускай в работе будет как можно больше позитивных моментов.