«Никто не забыт, ничто не забыто» - 77 лет назад началась война

«Никто не забыт, ничто не забыто» - 77 лет назад началась война
Ровно 77 лет назад началась война. Фото: dinskoi-raion.ru

«Никто не забыт, ничто не забыто» - 77 лет назад началась война

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18 часов назад 22 июня 1941ВОВВойнаГазета РВСДень начала Великой Отечественной войныДень начала войныДинскаяНовости Динского районаСолдаты

Сегодня, 22 июня 2018 года в 3.30 на Мемориальном комплексе состоялась гражданская акция, посвященная Дню начала Великой Отечественной войны. Многие жители Динского района пришли, чтобы почтить память воинов, которые отдали свои жизни за наше мирное будущее.

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                                                                                                                                                          Фото: dinskoi-raion.ru

Также участие в акции приняли: глава Динского района Сергей Пономарев, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Орлов, исполняющий обязанности главы Динского сельского поселения Виталий Литвинов, ветераны, духовенство, школьники, молодежь.

В начале на стеле с именами погибших солдат с помощью проектора продемонстрировали кадры начала Великой Отечественной войны.

Далее на мемориальную площадь въехала колонна мотоциклистов военно-патриотических клубов «Гвардеец» и «Красноармеец», одетых в форму военных лет. «Выпускники 41-го года», которые тут же танцевали вальс, сразу отправились добровольцами на фронт.

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                                                                                                                                                            Фото: dinskoi-raion.ru

Возле мемориала стоял свободный микрофон. Все желающие могли подойти и выступить.

Участники акции со свечами в руках почтили память погибших минутой молчания, затем возложили цветы у памятника «Скорбящей матери».

Видео: Анатолий Мерзляков

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