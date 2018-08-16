НЛО в небе над Нововеличковской

В небенад станицей Нововеличковской сегодня ночью жители наблюдали весьма странный небесный обьект.

⠀

Множество фотографий они прислали в редакцию РВС

⠀

"Оно меняло цвет и форму!", - сообщили нам подписчики. Мы уточнили, не луна ли это, но нас уверили, что луна была в другой стороне.

⠀

На коллаже мы показали видоизменения обьекта в хронологическом порядке.

⠀

Кстати, в это время как раз над нашим регионом хорошо видно станцию МКС.Правда, как сообщают в российском космическом агентстве, с земли МКС выглядит как белая точка, которая движется быстрее, чем остальные небесные тела.

⠀

Но то, что прислали нам, на белую точку похоже не очень.

⠀

Так что же видели жители Нововеличковской? Как считаете вы?

⠀