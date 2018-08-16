НЛО в небе над Нововеличковской
В небенад станицей Нововеличковской сегодня ночью жители наблюдали весьма странный небесный обьект.
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Множество фотографий они прислали в редакцию РВС
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"Оно меняло цвет и форму!", - сообщили нам подписчики. Мы уточнили, не луна ли это, но нас уверили, что луна была в другой стороне.
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На коллаже мы показали видоизменения обьекта в хронологическом порядке.
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Кстати, в это время как раз над нашим регионом хорошо видно станцию МКС.Правда, как сообщают в российском космическом агентстве, с земли МКС выглядит как белая точка, которая движется быстрее, чем остальные небесные тела.
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Но то, что прислали нам, на белую точку похоже не очень.
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Так что же видели жители Нововеличковской? Как считаете вы?
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