НЛО в небе над Нововеличковской

НЛО в небе над Нововеличковской

НЛО в небе над Нововеличковской

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6 часов назад Динской районНЛОНововеличковскаяСтранное в небе

В небенад станицей Нововеличковской сегодня ночью жители наблюдали весьма странный небесный обьект. 

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Множество фотографий они прислали в редакцию РВС 

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"Оно меняло цвет и форму!", - сообщили нам подписчики. Мы уточнили, не луна ли это, но нас уверили, что луна была в другой стороне. 

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На коллаже мы показали видоизменения обьекта в хронологическом порядке. 

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Кстати, в это время как раз над нашим регионом хорошо видно станцию МКС.Правда, как сообщают в российском космическом агентстве, с земли МКС выглядит как белая точка, которая движется быстрее, чем остальные небесные тела. 

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Но то, что прислали нам, на белую точку похоже не очень. 

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Так что же видели жители Нововеличковской? Как считаете вы? 

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