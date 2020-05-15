"Ночь музеев" в Динском районе пройдет в режиме онлайн
Динской краеведческий музей информирует.
В связи с распространением коронавирусной инфекции, ежегодная культурная акция «Ночь музеев» будет проходить в онлайн-формате.
Состоится она 16 мая с 14.00 до 24.00.
Основная тема – «Символы эпохи победителей».
В программе Динского историко-краеведческого музея будут представлены:
- репортажи о медицинских работниках и педагогах в годы Великой Отечественной войны;
- литературно-музыкальная композиция «О войне, дружбе и любви»;
- презентации, репортажи творческих людей Динского района;
- театральное кукольное представление;
- песни о войне в исполнении бардов Динского района.
Все это покажут на странице в Инстраграм (@dinskmuz361982.ig). Приглашаются все жедающие.
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