"Ночь музеев" в Динском районе пройдет в режиме онлайн

Динской краеведческий музей информирует.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, ежегодная культурная акция «Ночь музеев» будет проходить в онлайн-формате.

Состоится она 16 мая с 14.00 до 24.00.

Основная тема – «Символы эпохи победителей».

В программе Динского историко-краеведческого музея будут представлены:

репортажи о медицинских работниках и педагогах в годы Великой Отечественной войны;

литературно-музыкальная композиция «О войне, дружбе и любви»;

презентации, репортажи творческих людей Динского района;

театральное кукольное представление;

песни о войне в исполнении бардов Динского района.

Все это покажут на странице в Инстраграм (@dinskmuz361982.ig). Приглашаются все жедающие.