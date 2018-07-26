Ночные развлечения в Старомышастовской (видео)

Весело по ночам в Старомышастовской. На машинах гоняют, музыку громко слушают, в парке веселятся — и все это в самом центре станицы! Об этом редакции «РВС» рассказала местная жительница Елена.

- Парковка перед администрацией давно уже превратилась в место для ночных гулек молодежи. Приезжают на машинах, громко включают музыку, пьют, курят. Представьте, три часа ночи, а у нас тут дискотека через дорогу. Молодежь крутит «жука» на машинах, газует, сигналит. Сколько раз я просила их выключить музыку, вести себя потише — реакции никакой. По утрам уборщица выносит со стоянки кучи мусора — бутылки, окурки и так далее. А как начался чемпионат мира по футболу и многих сотрудников полиции отправили в Сочи охранять правопорядок, в Старомышастовской стало еще хуже! Раньше хоть какая-то управа на молодежь находилась, а сейчас они совсем распоясались.

Перед зданием администрации установлена камера видеонаблюдения. Все, что происходит, должно фиксироваться. Может, это и делается, но мы не видим результата: по ночам нам по-прежнему не дают спать.

В подтверждении своих слов женщина предоставила видеозапись и фотографии, которые она сделала с помощью своего телефона. Фото и видео размещены в социальных сетях и вызвали массу откликов старомышастовцев. В одной из групп подписчики так прокомментировали фотографии, запечатлевшие утренние пейзажи центра станицы после бурной ночи: валяющиеся посреди парковки водочные бутылки, коробки из-под пиццы, пустые пачки от сигарет и прочий мусор. «Руки оторвать бы по самую майку», - написала Ирина. «Я сейчас в гостях в вашей станице и сильно удивлена: почему малолетки гулеванят среди ночи в самом центре станицы? Где полиция, участковый, родители?» - вопрошает Валентина. «Раньше ездили с казаками разгоняли детей, а сейчас всем наплевать. Недавно проезжали мимо- машин куча, музыка на всю играет, так это напротив администрации. Ужас ». «Да,а музыка орёт до 6 часов утра и все молчат,всех устраивает. Попыталась их пристыдить,хватило на 15 минут и всё. А мусора по утрам валяется очень много,жалко ту женщину,которая всё это свинство убирает», - возмущаются станичники.

По словам Елены, на ее просьбы убрать музыку никто не реагирует. Женщина обращалась в администрацию, полицию, но и оттуда пока никакой реакции.

Журналисты «РВС» выехали в Старомышастовскую и встретились с Еленой. По ее словам, в многоквартирном доме проживают одни старики, они элементарно боятся выходить по ночам, чтобы пристыдить нарушителей спокойствия. Делать это приходится одной Елене, так как она чувствует свою ответственность за пожилых соседей.





Недовольны тем, что происходит по ночам в центре станицы и опрошенные журналистами «РВС» жители. «Там же малолетки пьют и курят!», - заявила женщина, - «И никто не применяет никаких мер!».

Если по ночам у администрации собираются несовершеннолетние, это уже совсем другой вопрос. «Детский закон» никто не отменял. Но даже если это взрослые ребята, радости от этого мало. Ночью людям хочется отдыхать и тишина — это естественное желание жителей.

Со всеми этими вопросами журналисты обратились к главе поселения Сергею Долженко. Он предложил обсудить данный вопрос с участием всех заинтересованных лиц — сотрудников администрации, полиции, жителей, недовольных шумом и самими любителями громкой музыки. Встреча назначена на 31 июля, «РВС» обязательно расскажет, как в станице будут наводить порядок и тишину.



