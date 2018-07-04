Нога Акинфеева как национальное достояние

Чемпионат мира по футболу, который в эти дни проходит в нашей стране, уже называют удивительным. Удивляет в первую очередь игра сборной России. Мало того, что наши футболисты впервые в постсоветской истории вышли в плей-офф, так они и первый матч игр навылет выиграли. Левая нога Акинфеева, отбившая пенальти испанцев, вознесена в ранг национального достояния, а поселок Джубга болельщики хотят переименовать в Дзюбгу в честь колоритного нападающего.

Но нашлись и другие поводы для удивления. Легендарные, гениальные, всемирно любимые Месси и Роналду поехали домой. Один в поле не воин, даже если это поле - футбольное. Сборная Германии — действующий чемпион! - не вышла в плей-офф. Бразилия пока держится, что на фоне всего вышеперечисленного весьма удивительно.

На этой неделе начнутся матчи ¼ финала. 6 июля сыграют Уругвай с Францией и Бразилия с Бельгией. 7 июля — Россия с Хорватией и Швеция с Англией. И как же хочется, чтобы наши ребята снова удивили.