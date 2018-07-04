Нога Акинфеева как национальное достояние
Чемпионат мира по футболу, который в эти дни проходит в нашей стране, уже называют удивительным. Удивляет в первую очередь игра сборной России. Мало того, что наши футболисты впервые в постсоветской истории вышли в плей-офф, так они и первый матч игр навылет выиграли. Левая нога Акинфеева, отбившая пенальти испанцев, вознесена в ранг национального достояния, а поселок Джубга болельщики хотят переименовать в Дзюбгу в честь колоритного нападающего.
Но нашлись и другие поводы для удивления. Легендарные, гениальные, всемирно любимые Месси и Роналду поехали домой. Один в поле не воин, даже если это поле - футбольное. Сборная Германии — действующий чемпион! - не вышла в плей-офф. Бразилия пока держится, что на фоне всего вышеперечисленного весьма удивительно.
На этой неделе начнутся матчи ¼ финала. 6 июля сыграют Уругвай с Францией и Бразилия с Бельгией. 7 июля — Россия с Хорватией и Швеция с Англией. И как же хочется, чтобы наши ребята снова удивили.
А пока ждем, удивимся крупным цифрам и неожиданным фактам о ЧМ по футболу.
24 матча группового этапа посетили 2,2 млн. Человек
- На возведение и реконструкцию стадионов для игр ЧМ потрачено порядка 700 млрд руб, что равняется 11 млрд долларов сша
- Талисманом чм стал волк Забивака. Его выбрали народным голосованием, в котором приняли участие чуть больше 1 млн человек. У Забиваки 58% голосов. Это меньше, чем на выборах президента России у Путина на целых 18%.
- Около 30 млрд руб выделено на обеспечение безопасности во время ЧМ. Сюда входит охрана высокопоставленных гостей, обеспечение безопасности на стадионах и в фанзонах и тд
- В Москве специально к ЧМ построили городскую уличную сеть wi-fi
- Призовой фонд турнира - 400 млн долларов. Чемпионы мира получат лишь 38, около 9%
- Кубок мира сделан из золота и весит около 6 кг.
- Самый высокий футболист турнира - хорватский вратарь Ловре Калинич.
- Самый высокооплачиваемых тренер у сборной Германии. Еахим Лев получает около 3.85 млн евро в год. Самая низкая зарплата у тренера Сенегала Алуи Сиссе составляет около 200 тыс евро в год
Тем временем, по данным соцопросов, все больше россиян верят в победу нашей сборной. И если во время группового этапа это выглядело смешно и самонадеянно, то чем ближе финал, тем меньше смеха и больше веры.
Давайте там, ребята, не подведите.
Анастасия ИВАХНО.
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